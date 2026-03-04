Nixon Cruz tiene a Real España en jaque: En EE UU lo quieren, pero atraviesa este problema

San Pedro Sula, Honduras.- La situación de Nixon Cruz mantiene en vilo a Real España, que deberá tomar una decisión clave en las próximas horas sobre el futuro inmediato del futbolista. El jugador sufre una lesión en la rodilla, específicamente en los meniscos, un problema que arrastra desde su etapa en Honduras de El Progreso y que se agravó recientemente tras un fuerte golpe. La molestia se intensificó hace un mes y terminó por pasar factura en el último compromiso ante Lobos UPNFM, donde Nixon no soportó más el dolor y tuvo que salir sustituido. Desde entonces, el cuerpo médico ha seguido de cerca su evolución, intentando evitar una intervención quirúrgica que lo aleje de las canchas por un periodo prolongado.

En el club aurinegro no querían optar por la operación de inmediato, ya que uno de los objetivos era que el futbolista pudiera integrarse a la Selección de Honduras para el amistoso ante Selección de Perú. La intención era que pudiera mostrarse en ese escenario internacional y así abrir la brecha para una futura venta al extranjero en el próximo mercado de mayo. Sin embargo, el panorama médico obliga a valorar seriamente la cirugía. Si Nixon Cruz es operado esta misma semana, el tiempo estimado de recuperación sería de aproximadamente dos meses, lo que lo dejaría fuera de la fase regular del torneo Clausura y lo pondría en duda hasta las triangulares. Este martes fue evaluado nuevamente y se confirmó que mantiene inflamada la rodilla. A pesar de ello, ha estado sometiéndose a fisioterapias y tratamiento con medicamentos, respondiendo de forma positiva en las últimas sesiones, lo que mantiene una ligera esperanza de evitar el quirófano.