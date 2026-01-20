Llega la semana de las nominaciones de los Oscar y de la precuela de Game of Thrones

Los Ángeles, Estados Unidos.- El anuncio de las nominaciones de los Oscar marca la actualidad cultural de esta semana, en la que se estrena la esperada precuela de Game of Thrones, se publica el que será el último libro de Julian Barnes y comienzan los desfiles de moda en París.

"Una batalla tras otra" favorita para los Oscar

Tras ganar cuatro Globos de Oro —Mejor película de comedia o musical, Mejor dirección (Paul Thomas Anderson), Mejor actriz secundaria (Teyana Taylor) y Mejor guion—, "Una batalla tras otra" se perfila como la gran favorita para los Oscar, cuyas nominaciones se conocerán este jueves en un acto que se podrá seguir por la web de la Academia de Hollywood y sus canales de YouTube o Instagram. Y también se sabrá si Sirat o The Secret Agent consiguen ser nominadas a mejor película internacional.

Llega la precuela de Game of Thrones

La semana empieza con la llegada, este lunes, a HBO Max, de la precuela de Game of Thrones. "El caballero de los Siete Reinos" se sitúa un siglo antes, con dos particulares héroes que vagan por Poniente: un joven ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto (Peter Claffey), y su diminuto escudero, Egg (Dexter Sol Ansell). Es una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro. Una serie avalada por entusiastas críticas de los medios especializados.

Departure(s), el nuevo y ultimo libro de Julian Barnes

Casi coincidiendo con su 80 cumpleaños, que celebra hoy, el británico Julian Barnes publica mañana la que será su última novela, Departures, una mezcla de ficción, memorias y ensayo para contar una historia de amor de una pareja que mantuvo una relación en su época de estudiantes y se reencuentran años después. El libro más personal, como él ha reconocido, de uno de los miembros más brillantes de una espectacular generación de escritores británicos, a la que pertenecen Ian McEwan, Martin Amis o Kazhuo Ishiguro.

La moda masculina inaugura la temporada de París