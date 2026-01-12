Premios Oscar 2026: ¿Fecha, hora y dónde conocer la lista de nominados?

Tegucigalpa, Honduras.- La reciente entrega de los Globos de Oro 2026 dejó pistas claras sobre los posibles favoritos para los premios de La Academia: los Oscar 2026. Sin embargo, nada está escrito en piedra. Lo que si es seguro es que el próximo 22 de enero a las 7.30 horas se dará a conocer la lista completa de nominados para las 24 categorías con cinco nominados cada una, excepto la de Mejor Película en la que compiten 10 filmes producidos en Estados Unidos y otros países.

El comunicado oficial detalla que las nominaciones a Mejor Película son determinadas por los miembros elegibles de las 19 sedes de la Academia. Las votaciones se realizan mediante sistema electrónico secreto, supervisado por la firma de contabilidad independiente PricewaterhouseCoopers, indica el comunicado. La votación para las nominaciones comenzó el lunes 12 de enero y concluirá el viernes 16 de enero del 2026

La gala de los Oscar

Pero, ¿Cuándo y dónde es la entrega 98 de los premios Oscar? Esta se realizará el próximo domingo 15 de marzo, en el Dolby Theater ubicado en Hollywood, en Los Ángeles, California. Además de la gala, el desfile por la alfombra roja es uno de los eventos más esperados. Ahí todos los asistentes a la ceremonia de los premios Oscar 2026 conviven con la prensa para dar sus impresiones y pronósticos previo a la entrega de los reconocimientos.

Y este desfile se con convierte además en todo un acontecimiento en el mundo de la moda. La gala será transmitida por ABC y Hulu. La gala, que se realizó por primera vez en 1929, tiene como objetivo reconocer la innovación cinematográfica.



Qué esperar en el anuncio