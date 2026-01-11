Los ganadores de los Golden Globes 2026

Mejor Actor en serie televisión: Noah Wyle por The Pitt / Primer Golden Globe
Mejor canción original de película: "Golden" de K-Pop Hunters
Mejor Actor de reparto en serie televisión de drama: Owen Cooper / Primer Golden Globe
Mejor Actriz en serie musical o comedia: Jean Smart por Hacks
Mejor Actriz de Reparto: Teyana Taylor por One Battle after Another / Primer Golden Globe
Mejor Actor de Reparto: Stellan Skarsgard por Sentimental Value / Segundo Golden Globe de su carrera
Mejor Actor de una serie musical o comedia: Seth Rogers por The Studio / Primer Golden Globes
Mejor Podcast: Good Hang de Amy Poehler
Mejor película con banda sonora: Ludwig Göransson por Sinners.
Mejor Guion de Película y Mejor director de película: Paul Thomas Anderson por One Battle After Another
Mejor Actor por Musical o Comedia: Timothée Chalamet por Marty Supreme
Mejor Logro cinematográfico y de taquilla: Sinners