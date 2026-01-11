  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Los ganadores de los Golden Globes 2026

Estos fueron los ganadores de la 83.ª edición de los premios Golden Globes 2026, una noche que premio a lo mejor del cine y la televisión

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 19:46
Los ganadores de los Golden Globes 2026
1 de 12

Mejor Actor en serie televisión: Noah Wyle por The Pitt / Primer Golden Globe

Foto: EFE
Los ganadores de los Golden Globes 2026
2 de 12

Mejor canción original de película: "Golden" de K-Pop Hunters

 Foto: Captura de pantalla X/ @goldenglobes
Los ganadores de los Golden Globes 2026
3 de 12

Mejor Actor de reparto en serie televisión de drama: Owen Cooper / Primer Golden Globe

Foto: EFE
Los ganadores de los Golden Globes 2026
4 de 12

Mejor Actriz en serie musical o comedia: Jean Smart por Hacks

 Foto: EFE
Los ganadores de los Golden Globes 2026
5 de 12

Mejor Actriz de Reparto: Teyana Taylor por One Battle after Another / Primer Golden Globe

Foto: Captura de pantalla X/ @goldenglobes
Los ganadores de los Golden Globes 2026
6 de 12

Mejor Actor de Reparto: Stellan Skarsgard por Sentimental Value / Segundo Golden Globe de su carrera

Foto: Captura de pantalla X/ @goldenglobes
Los ganadores de los Golden Globes 2026
7 de 12

Mejor Actor de una serie musical o comedia: Seth Rogers por The Studio / Primer Golden Globes

Foto: Captura de pantalla X/ @goldenglobes
Los ganadores de los Golden Globes 2026
8 de 12

Mejor Podcast: Good Hang de Amy Poehler

 Foto: Captura de pantalla/Facebook Golden Globes
Los ganadores de los Golden Globes 2026
9 de 12

Mejor película con banda sonora: Ludwig Göransson por Sinners.

 Foto: Captura de pantalla X/ @goldenglobes
Los ganadores de los Golden Globes 2026
10 de 12

Mejor Guion de Película y Mejor director de película: Paul Thomas Anderson por One Battle After Another

Foto: Captura de pantalla X/ @goldenglobes
Los ganadores de los Golden Globes 2026
11 de 12

Mejor Actor por Musical o Comedia: Timothée Chalamet por Marty Supreme

 Foto: Captura de pantalla/Facebook Golden Globes
Los ganadores de los Golden Globes 2026
12 de 12

Mejor Logro cinematográfico y de taquilla: Sinners

 Foto: Captura de pantalla/Facebook Golden Globes
Cargar más fotos