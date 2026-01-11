Romance y elegancia: Parejas que deslumbraron en la alfombra roja de los Golden Globes 2026

El romance y la elegancia también se hicieron presentes en la alfombra roja de la 83.ª edición de los Golden Globes 2026. Este fue el caso de Mila Kunis y Ashton Kutcher.
Los recién casados, Selena Gómez y Benny Blanco lucieron espectacular durante la alfombra roja.
Nick Jonas y su esposa Priyanka Chopra-Jonas.
El actor estadounidense Mark Ruffalo y su esposa Sunrise Coigney.
El ator brasileño Wagner Moura y su esposa, Sandra Delgado.
El actor estadounidense Walton Goggins y su esposa, la directora Nadia Conners.
El actor John Krasinski y su esposa Emily Blunt, quien estaba nominada a Mejor Actriz de Reparto.
El actor Jason Bateman y su esposa Amanda Anka.
Los actores Kyra Sedgwick and Kevin Bacon.
El comediante pakistaní Kumail Nanjiani y su esposa Emily V. Gordon.