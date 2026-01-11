  1. Inicio
Romance y elegancia: Parejas que deslumbraron en la alfombra roja de los Golden Globes 2026

Estas famosas parejas de Hollywood desfilaron por la alfombra roja de los Golden Globes 2026 luciendo muy elegantes y muy enamorados

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 19:01
1 de 10

El romance y la elegancia también se hicieron presentes en la alfombra roja de la 83.ª edición de los Golden Globes 2026. Este fue el caso de Mila Kunis y Ashton Kutcher.

Foto: EFE
2 de 10

Los recién casados, Selena Gómez y Benny Blanco lucieron espectacular durante la alfombra roja.

Foto: EFE
3 de 10

Nick Jonas y su esposa Priyanka Chopra-Jonas.

 Foto: EFE
4 de 10

El actor estadounidense Mark Ruffalo y su esposa Sunrise Coigney.

Foto: EFE
5 de 10

El ator brasileño Wagner Moura y su esposa, Sandra Delgado.

 Foto: EFE
6 de 10

El actor estadounidense Walton Goggins y su esposa, la directora Nadia Conners.

Foto: EFE
7 de 10

El actor John Krasinski y su esposa Emily Blunt, quien estaba nominada a Mejor Actriz de Reparto.

Foto: EFE
8 de 10

El actor Jason Bateman y su esposa Amanda Anka.

 Foto: EFE
9 de 10

Los actores Kyra Sedgwick and Kevin Bacon.

Foto: EFE
10 de 10

El comediante pakistaní Kumail Nanjiani y su esposa Emily V. Gordon.

 Foto: EFE
