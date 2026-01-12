Globos de Oro 2026: el fiasco de Frankenstein y Wicked que nadie esperaba

Los Ángeles, Estados Unidos.- La gala de los Globos de Oro del domingo confirmó que esta temporada de premios no seguirá los patrones habituales. Películas con múltiples nominaciones y respaldo de gremios profesionales se marcharon sin reconocimiento alguno, mientras títulos considerados secundarios por los analistas conquistaron las categorías principales. El resultado deja en entredicho los pronósticos previos y abre un escenario impredecible de cara a las nominaciones al Oscar.

Frankenstein, el gran desaire de la noche

Frankenstein llegó a la ceremonia con cinco nominaciones y el impulso acumulado durante la última semana tras recibir reconocimientos de productores, directores y el Sindicato de Actores, lo que sugería un respaldo sólido de la industria hacia la propuesta de Guillermo del Toro. Sin embargo, no ganó ninguno de los premios a los que aspiraba.

Jacob Elordi, que había vencido en la categoría de mejor actor de reparto en los Critics Choice Awards siete días antes, perdió ante Stellan Skarsgård por Sentimental Value en una decisión que pocos anticiparon.

Sentimental Value: ocho nominaciones, un solo premio

La cinta noruega acumuló ocho candidaturas, la segunda cifra más alta de la noche tras las nueve de One Battle After Another. Los expertos esperaban mejores resultados entre los votantes internacionales de los Globos, pero únicamente Skarsgård logró imponerse. El actor venció a dos compañeros de reparto de One Battle After Another, Sean Penn y Benicio del Toro, pese al dominio que esta última película ejerció durante toda la ceremonia con cuatro premios cinematográficos.

Wicked e It Was Just an Accident se quedan fuera

Wicked: For Good sumó cinco nominaciones pero abandonó la gala sin galardones, un resultado que quizá se anticipó cuando la producción quedó fuera de la categoría de mejor película de comedia o musical.

It Was Just an Accident, del cineasta iraní Jafar Panahi —sentenciado a un año de prisión en ausencia en su país pero con notable apoyo en Hollywood—, competía en cuatro categorías y regresó igualmente con las manos vacías. Algunos analistas habían pronosticado su victoria en mejor película en lengua no inglesa o mejor guion.

Televisión: favoritas derrotadas