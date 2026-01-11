  1. Inicio
Paul Thomas Anderson vence a Guillermo del Toro al ganar el Golden Globe a mejor director

Thomas Anderson se llevó el premio a mejor director por el filme 'One Battle After Another'

Paul Thomas Anderson es el director de 'One Battle After Another'.

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson venció al mexicano Guillermo del Toro este domingo al ganar el Globo de Oro a mejor director por el filme 'One Battle After Another'.

Al recibir el premio Anderson recibió agradeció al productor Michael DeLuca por hacer posible sus deseos como creador a lo largo de su carrera.

"Hace unos 25 o 30 años, entró en mi vida y quiso ser mi defensor, y él solo me ha apoyado a mí y a las películas que he querido hacer", dijo Thomas Anderson.

Además de Guillermo del Toro, Anderson también competía contra Ryan Coogler ('Sinners'); Jafar Panahi ('It Was Just an Accident'); Joachim Trier ('Sentimental Value') y Chloé Zhao ('Hamnet').'

One Battle After Another', que sigue la historia de un exrevolucionario que intenta rehacer su vida y proteger a su hija adolescente, lidera la 83ª edición de los Globos de Oro con nueve nominaciones.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

