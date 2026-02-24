Afirman que hijastro de "El Mencho" es el nuevo líder del CJNG

Ciudad de México, México.-Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", abatido durante un operativo militar en Jalisco el pasado 22 de febrero, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrenta una etapa de incertidumbre marcada por la disputa interna por el control de una de las organizaciones criminales más poderosas de México y América Latina. En medio de ese escenario, el nombre de su hijastro, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”, ha comenzado a tomar fuerza como posible nuevo líder del grupo criminal, según reportes de medios internacionales y análisis de seguridad tras la caída del histórico capo. Valencia González es considerado una figura clave dentro de la estructura operativa del CJNG y está vinculado directamente al círculo familiar de confianza del antiguo líder, pues es el hijo de Rosalinda González Valencia, la esposa de "El Mencho, conocida como "La Jefa".

De acuerdo con antecedentes de inteligencia, ha sido identificado como uno de los principales coordinadores del llamado Grupo Élite, brazo armado del cartel responsable de operaciones violentas y disputas territoriales en estados estratégicos como Michoacán, Zacatecas y Guanajuato. La eventual llegada de "El 03" al mando ocurre en un contexto complejo para la organización criminal, ya que la línea sucesoria natural quedó debilitada tras la captura y condena en Estados Unidos de Rubén Oseguera González, quien era señalado durante años como heredero directo del imperio criminal construido por su padre. Expertos en seguridad advierten que la muerte de "El Mencho" abrió un vacío de poder que podría desencadenar enfrentamientos internos entre facciones del CJNG, además de intentos de grupos rivales por ganar territorio.