¿Quién era "El Tuli"? La mano derecha de "El Mencho" que coordinó ataques tras muerte del líder de CJNG

Hugo “H”, alias “El Tuli”, era la mano derecha de "El Mencho" y también fue abatido durante el operativo del domingo 22 de febrero. Aquí los detalles del hombre que generó caos en varios estados de México.
De acuerdo con reportes de seguridad, “El Tuli” era considerado un hombre de absoluta confianza dentro de la estructura criminal, encargado de funciones logísticas y financieras que permitían el funcionamiento operativo del cartel en distintas regiones del país.
Su nombre cobró relevancia tras revelarse que coordinó la reacción violenta del CJNG luego del operativo en el que murió “El Mencho”, organizando bloqueos carreteros, ataques armados y acciones destinadas a frenar el avance de las fuerzas federales en varios estados de México.
Según las investigaciones, desde el municipio de El Grullo, Jalisco, el operador criminal habría dirigido la movilización de células armadas responsables de al menos 85 bloqueos registrados en nueve estados del país como respuesta directa a la caída del líder del cartel.
Uno de los datos que más impactó a las autoridades fue que presuntamente ofreció 20 mil pesos mexicanos por cada militar asesinado, incentivo que buscaba intensificar los ataques contra elementos del Ejército mexicano durante los enfrentamientos.
Las autoridades federales señalaron que no solo coordinaba acciones violentas, sino que también administraba importantes recursos económicos utilizados para financiar operaciones criminales, compra de armamento y movilización de sicarios.
"El Tuli" fue abatido durante el operativo y fuerzas de seguridad aseguraron más de 7 millones de pesos y cerca de 965 mil dólares, cantidades que evidenciaron el nivel de manejo financiero que tenía dentro del CJNG.
Especialistas consideran que la muerte de “El Tuli” representó un golpe doble para la organización criminal, ya que ocurrió prácticamente de manera simultánea con la caída de “El Mencho”, dejando debilitadas tanto la estructura de mando como la capacidad financiera del cartel.
"El Tuli" era descrito como un perfil discreto dentro del crimen organizado, alejado del protagonismo mediático, pero con alta capacidad para coordinar operaciones a gran escala desde las sombras, característica común entre los responsables logísticos de alto nivel.
Tras su abatimiento, el gobierno mexicano mantuvo operativos de seguridad y vigilancia reforzada ante el riesgo de nuevas reacciones violentas por parte de integrantes del CJNG, organización considerada una de las más poderosas y expansivas del continente.