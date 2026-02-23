Identifican a mujer que estaba con “El Mencho” antes del operativo en el que murió el líder del CJNG

Ciudad de México, México.-El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", no estuvo solo horas antes del inicio del operativo militar que terminó con su muerte en Tapalpa, Jalisco, sino acompañado por una mujer identificada como su presunta pareja sentimental y cuya presencia habría sido clave para ubicarlo tras años de permanecer oculto. De acuerdo con información revelada tras el despliegue federal, fuerzas de inteligencia militar detectaron el traslado de una mujer cercana al capo hacia una zona montañosa donde este permanecía resguardado junto a su círculo de seguridad. El seguimiento a ese movimiento permitió confirmar que el líder criminal se encontraba en el inmueble intervenido posteriormente por fuerzas especiales.

Reportes derivados de inteligencia castrense señalan que la mujer habría sostenido un encuentro privado con Oseguera Cervantes dentro del sitio utilizado como refugio clandestino. Tras su llegada, autoridades reforzaron la vigilancia en el área al considerar que se trataba de una oportunidad inédita para localizar al narcotraficante más buscado de México. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE El nombre que surgió tras las filtraciones fue el de Guadalupe Moreno Carrillo, señalada en documentos de inteligencia filtrados en 2022 como la presunta pareja actual del líder del CJNG, luego de su aparente separación de Rosalinda González Valencia. Según los reportes, la visita ocurrió un día antes del operativo. Una vez que la mujer abandonó el lugar, las fuerzas armadas confirmaron que “El Mencho” permanecía en la zona acompañado únicamente por su equipo de seguridad, lo que permitió planificar la intervención con el objetivo de capturarlo. El operativo fue diseñado bajo estrictos protocolos militares para mantener el factor sorpresa. Unidades de Fuerzas Especiales y de reacción inmediata avanzaron por tierra hacia el punto detectado tras corroborar la permanencia del capo en el inmueble ubicado en una región boscosa de Tapalpa.

Cuando comenzó la operación, el líder criminal aún se encontraba en el sitio donde había recibido a su pareja sentimental, lo que derivó en un intenso enfrentamiento armado entre militares y presuntos integrantes del CJNG que custodiaban el lugar. Durante el intercambio de disparos murieron varios integrantes del grupo armado, mientras Oseguera Cervantes intentó huir hacia una zona de vegetación junto a dos escoltas cercanos, sin embargo, fueron localizados por elementos militares y resultaron heridos tras repeler la agresión. Las autoridades informaron posteriormente que el capo fue trasladado con vida para recibir atención médica, pero falleció durante el trayecto, marcando el final de una persecución que se extendió por más de una década y que lo convirtió en uno de los narcotraficantes más buscados a nivel internacional.