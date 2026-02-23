Hijo de Pepe Aguilar acusa a EUA de planear muerte de "El Mencho": "Tratan de encubrir algo"

Tijuana, México.- Mientras figuras como Belinda, Thalía, Gloria Trevi y Christian Nodal reaccionaban al abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", ocurrido el pasado 22 de febrero durante un enfrentamiento con el Ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco, Emiliano Aguilar, tomó otro camino y sembró una pregunta que se extendió rápidamente entre sus seguidores. En sus historias de Instagram colocó imágenes de Joaquín "El Chapo" Guzmán y "El Mencho" una junto a la otra, acompañadas de un texto que señalaba la coincidencia de que ambos líderes del crimen organizado fueran neutralizados un 22 de febrero. "¿Qué loco no? Haz de cuenta que fue planeado por el gobierno de Estados Unidos. Pero no me hagan caso, estoy loco. Lo que sí es verdad es que (a) Trump le gustan las menores", escribió el hijo mayor de Pepe Aguilar.

La publicación no quedó ahí. A través de una serie de videos, Aguilar amplió su argumento y lo enmarcó en el contexto político que sacude a Washington. "No creen que es muy raro que ahorita están agarrando todo lo de Donald Trump, lo de Jeffrey Epstein, que es un pedófilo y todo eso, y pasa esto. ¿No creen que están tratando de encubrir algo?", dijo ante la cámara.

Sus palabras finales en esa ronda de videos tuvieron un tono de reclamo hacia sus colegas de la industria.

"A todos los artistas digan algo, tienen una plataforma (...) nadie dice nada. Defiendan México, por favor", agregó.

Instagram

Lo que hace más llamativa la intervención de Aguilar es su propia historia reciente con el tema. Dos días antes del operativo en Jalisco, había difundido en sus redes fragmentos de una canción con referencias a "El Plumas", un operador identificado por inteligencia militar como figura relevante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Meses atrás, ya había generado polémica al aparecer en un video portando una gorra con referencias al mismo cártel. El rapero ha explicado en entrevistas que esas referencias tienen raíces en su propia biografía. En enero de 2025, durante su participación en el podcast Radio Show de Akio Annechini, relató momentos límite que vivió en Tijuana y Nayarit, experiencias que, según él, moldearon tanto su música como su forma de ver el mundo. En sus redes también ha publicado imágenes usando armas de alto calibre, imágenes que siempre generan debate sobre dónde termina la estética del rap y dónde empieza otra cosa.