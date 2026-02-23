Supuestos miembros de la MS-13: ¿Quiénes son los sospechosos del crimen de Valeria Alvarado?

Tras varios días desaparecida en El Progreso, el cuerpo de Valeria Jolette Alvarado fue hallado sin vida en el sector cañero entre San Manuel y La Lima, en el departamento de Cortés.
Las autoridades ya capturaron a dos sospechosos, quienes cuentan con un amplio historial delictivo. Conozca los delitos por los cuales han sido perseguidos.
Los sospechosos fueron identificados como Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, residente en la colonia Aurora de San Pedro Sula, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, mecánico, originario de Choloma y también residente en la capital industrial.
Galván Canales cuenta con tres órdenes de captura y existen testigos en su contra, dos de ellos estadounidenses.
Los detenidos estarían vinculados a delitos como secuestro agravado, violación, robo de vehículos, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir, según las autoridades.
De acuerdo con las autoridades, ambos sospechosos serían miembros de la estructura criminal Mara Salvatrucha, mejor conocida como la MS-13.
Las investigaciones señalan que los detenidos integrarían una estructura dedicada al secuestro, robo de vehículos y otros delitos, aunque la familia aseguró que no recibieron ninguna llamada solicitando dinero a cambio de recuperar a Valeria.
Los datos preliminares indican que la joven fue raptada el 15 de febrero en El Progreso, Yoro, pero su cuerpo fue hallado en estado de descomposición el pasado domingo 22 de febrero en el departamento de Cortés.
Los sospechosos fueron capturados tras una persecución policial en San Pedro Sula. El vehículo en el que se conducían volcó, lo que permitió su detención.
Tras el levantamiento cadavérico, la joven fue trasladada a la morgue de San Pedro Sula, donde sus familiares ya realizan los trámites para retirar el cuerpo y darle cristiana sepultura.