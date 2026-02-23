  1. Inicio
Estaba en estado de descomposición: así hallaron el cuerpo de Valeria Alvarado

En estado de descomposición fue hallado el cuerpo de la estudiante de medicina,Valeria Alvarado, a más de cinco días de su desaparición

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 10:42
1 de 10

Valeria Jolette Alvarado era una joven de 20 años que desapareció el pasado 15 de febrero y fue encontrada sin vida el domingo 22 de febrero çen el municipio de El Progreso, departamento de Yoro

 Foto: Redes sociales
2 de 10

La joven era estudiante de Medicina y, según se informó, se dirigía a un campo de fútbol en la colonia Santa Fe cuando desapareció.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Horas después de haber sido vista por última vez, su vehículo fue hallado abandonado en la zona. Su familia manejó la desaparición con discreción.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Valeria desapareció el 15 de febrero y, ocho días después, su cuerpo fue hallado entre matorrales en el sector cañero entre San Manuel y La Lima, en el departamento de Cortés.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Los médicos forenses tardaron varios minutos en realizar el levantamiento del cadáver, de acuerdo con informes preliminares, se encontraba en estado de descomposición, por lo que se presume que tenía varios días de haber fallecido.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, la joven habría sido privada de libertad el 15 de febrero; sin embargo, no recibieron llamadas ni exigencias de rescate durante los días posteriores a su desaparición.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Valeria era hija del abogado Carlos Enrique Alvarado Flores, funcionario de la Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad de El Progreso, y hermana de Kenia Jeanina Alvarado, jefa de la Unidad Municipal del Migrante Retornado.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

En manos de las autoridades ya se encuentran dos sospechosos que fueron capturados este lunes 23 de febrero.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

Los detenidos, un comerciante y un mecánico, fueron identificados por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) como Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Los familiares de la joven aún no se pronuncian; la joven fue privada de su libertad, pero no se solicitó dinero a cambio.

Foto: Redes sociales
