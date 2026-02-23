Estaba en estado de descomposición: así hallaron el cuerpo de Valeria Alvarado

Valeria Jolette Alvarado era una joven de 20 años que desapareció el pasado 15 de febrero y fue encontrada sin vida el domingo 22 de febrero çen el municipio de El Progreso, departamento de Yoro
La joven era estudiante de Medicina y, según se informó, se dirigía a un campo de fútbol en la colonia Santa Fe cuando desapareció.
Horas después de haber sido vista por última vez, su vehículo fue hallado abandonado en la zona. Su familia manejó la desaparición con discreción.
Valeria desapareció el 15 de febrero y, ocho días después, su cuerpo fue hallado entre matorrales en el sector cañero entre San Manuel y La Lima, en el departamento de Cortés.
Los médicos forenses tardaron varios minutos en realizar el levantamiento del cadáver, de acuerdo con informes preliminares, se encontraba en estado de descomposición, por lo que se presume que tenía varios días de haber fallecido.
De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, la joven habría sido privada de libertad el 15 de febrero; sin embargo, no recibieron llamadas ni exigencias de rescate durante los días posteriores a su desaparición.
Valeria era hija del abogado Carlos Enrique Alvarado Flores, funcionario de la Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad de El Progreso, y hermana de Kenia Jeanina Alvarado, jefa de la Unidad Municipal del Migrante Retornado.
En manos de las autoridades ya se encuentran dos sospechosos que fueron capturados este lunes 23 de febrero.
Los detenidos, un comerciante y un mecánico, fueron identificados por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) como Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años.
Los familiares de la joven aún no se pronuncian; la joven fue privada de su libertad, pero no se solicitó dinero a cambio.