Emiliano Aguilar recrimina a Pepe Aguilar por trato desigual con sus hermanos: "me mandaba a moteles"

Zacatecas, México.- Las tensiones familiares en el clan Aguilar volvieron a hacerse visibles tras las declaraciones de Emiliano Aguilar, el primogénito de Pepe Aguilar.

El joven señaló que, durante su adolescencia, existieron marcadas diferencias en la manera en que era tratado frente a sus hermanos. A través de redes sociales, Emiliano compartió que mientras Ángela, Leonardo y Aneliz se hospedaban en hoteles de lujo durante las giras, él era llevado a lugares de menos categoría.

"Si ustedes tuvieran un papá que tuviera los recursos para quedarse en los hoteles más 'pasados de lanza', díganme ustedes cómo se sentirían si toda la familia se queda en el hotel más lujoso que existe en cualquier lugar donde lleguemos (...) y a mí me mandan a un Holiday Inn, a un motel con los trabajadores", inició.

Instagram

El rapero subrayó que su reclamo no gira en torno al confort material, sino al trasfondo emocional que esto le implicó. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las palabras del rapero mexicano surgieron días después de que Pepe Aguilar hablara con Pati Chapoy sobre la distancia que mantiene con su hijo mayor a raíz de la separación con Carmen Treviño. “No pasó nada, pasó que es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá... Yo no me alejé, su mamá se lo llevó cuando yo no estaba en la casa, pero, no estoy acusando a nadie, eso fue hace 33 años”, expresó.