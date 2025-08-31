“Bonita familia de perros”, la frase con la que Emiliano reta a su padre, Pepe Aguilar

Tijuana, México.- Un nuevo movimiento en redes sociales, protagonizado por Emiliano Aguilar, reabrió la confrontación con su padre, Pepe Aguilar​​​​​​, y otros miembros de la familia. El distanciamiento entre el rapero y el intérprete de música regional, que en ocasiones se había manifestado únicamente a través de declaraciones y mensajes indirectos, escaló este 31 de agosto con una publicación que generó debate inmediato. En Instagram, Emiliano difundió una imagen editada en la que aparecen Pepe Aguilar, su esposa Aneliz Álvarez y los hijos del cantante —Aneliz, Leonardo y Ángela— con los rostros reemplazados por el del pug familiar, conocido como Gordo.

Sobre el montaje, el rapero escribió: "Un saludo a mis fans #1 qué bonita familia de perros. De nadie me voy a dejar, me vale quién sea. Puro pinche Tijuana ALV, Neta creen que me voy a quedar callado, aquí los (emoji de huevo) están bien puestos". El posteo se acompañó de dos emojis de zorro colocados sobre las imágenes de Aneliz y Ángela, lo que desató reacciones inmediatas.

“Lo que más me gustó fueron los stickers de zorra”, “El que se sube se pasea, que bonito domingo”, “Se llevan, se aguantan. Pero allí andan haciéndose las víctimas”, “Eso Emi, trapea con ellos”, fueron algunos de los comentarios. El propio Emiliano añadió en la sección de respuestas: “Aah, y puse la rola de mi hermano nomas que me tardé en encontrarla porque eran puros covers... Está perra la foto no?... Aquí una foto con mis fans”. Este episodio ocurre tras un intercambio anterior, cuando desde la cuenta de la mascota de la familia Aguilar (@gordoelpugaguilar) se difundió una fotografía con un fondo semejante, interpretada como réplica indirecta al hijo mayor del cantante.

El conflicto familiar, que tiene como telón de fondo las declaraciones del patriarca de la familia sobre su exesposa Carmen Treviño en una entrevista con Pati Chapoy, ha derivado en múltiples respuestas de Emiliano en defensa de su madre y en críticas reiteradas hacia sus parientes directos.