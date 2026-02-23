“Hoy cayó un compañero": así retiraron el cuerpo del militar asesinado en la Villa Unión

En presencia de varios agentes de la Policía Militar, los restos del joven de 24 años, Álvaro Fabricio Colindres, fueron retirados de la morgue.
La morgue capitalina estuvo rodeada de miembros de la Policía Militar, quienes esperaban la entrega del cuerpo de su compañero, fallecido en el cumplimiento de su deber.
“Hoy cayó un compañero en el cumplimiento del deber; para nosotros lo vemos como un héroe. Cayó en una misión”, expresó uno de sus compañeros.
La familia pide justicia y el cuerpo será trasladado hasta Yuscarán, El Paraíso, de donde era originaria la víctima.
Los hechos se registraron en horas de la madrugada de este lunes 23 de febrero, pero fue hasta alrededor de las 5:00 de la mañana cuando la familia se enteró de la tragedia.
Álvaro ingresó a las Fuerzas Armadas el 1 de diciembre de 2019, pero perdió la vida luego de realizar un patrullaje rutinario en la colonia Villa Unión de Comayagüela.
El joven deja un bebé de tan solo siete meses. Su padrastro se trasladó hasta la morgue para retirar el cuerpo y pidió justicia.
El féretro con los restos del militar fue trasladado en un ataúd color café, con apoyo de varios de sus compañeros.
De manera preliminar, se informó que el joven de 24 años habría sido atacado por la espalda y que una bala alcanzó uno de sus órganos.
Tras lo sucedido, la Policía Militar montó un fuerte operativo en la colonia Villa Unión y, hasta el momento, se reporta la captura de un sospechoso conocido como “El Payaso”, a quien se le decomisó una pistola calibre .40 con ocho proyectiles sin percutar y 112 envoltorios con supuesta cocaína.