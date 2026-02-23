  1. Inicio
“Hoy cayó un compañero": así retiraron el cuerpo del militar asesinado en la Villa Unión

Familiares y comapañeros retiraron de la morgue de Tegucigalpa el cuerpo de Álvaro Colindres, el militar que murió en una emboscada en la colonia Villa Unión

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 12:27
“Hoy cayó un compañero: así retiraron el cuerpo del militar asesinado en la Villa Unión
1 de 10

En presencia de varios agentes de la Policía Militar, los restos del joven de 24 años, Álvaro Fabricio Colindres, fueron retirados de la morgue.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
2 de 10

La morgue capitalina estuvo rodeada de miembros de la Policía Militar, quienes esperaban la entrega del cuerpo de su compañero, fallecido en el cumplimiento de su deber.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
3 de 10

“Hoy cayó un compañero en el cumplimiento del deber; para nosotros lo vemos como un héroe. Cayó en una misión”, expresó uno de sus compañeros.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
4 de 10

La familia pide justicia y el cuerpo será trasladado hasta Yuscarán, El Paraíso, de donde era originaria la víctima.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Los hechos se registraron en horas de la madrugada de este lunes 23 de febrero, pero fue hasta alrededor de las 5:00 de la mañana cuando la familia se enteró de la tragedia.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
6 de 10

Álvaro ingresó a las Fuerzas Armadas el 1 de diciembre de 2019, pero perdió la vida luego de realizar un patrullaje rutinario en la colonia Villa Unión de Comayagüela.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

El joven deja un bebé de tan solo siete meses. Su padrastro se trasladó hasta la morgue para retirar el cuerpo y pidió justicia.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
8 de 10

El féretro con los restos del militar fue trasladado en un ataúd color café, con apoyo de varios de sus compañeros.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
9 de 10

De manera preliminar, se informó que el joven de 24 años habría sido atacado por la espalda y que una bala alcanzó uno de sus órganos.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
10 de 10

Tras lo sucedido, la Policía Militar montó un fuerte operativo en la colonia Villa Unión y, hasta el momento, se reporta la captura de un sospechoso conocido como “El Payaso”, a quien se le decomisó una pistola calibre .40 con ocho proyectiles sin percutar y 112 envoltorios con supuesta cocaína.

 Foto: Redes sociales
