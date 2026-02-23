Tenían lanzacohetes para derribar aeronaves: detalles del operativo donde murió “El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, era el narcotraficante más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos, pero fue asesinado el pasado 22 de febrero. Aquí los detalles del operativo en el que falleció.
“El Mencho” logró escapar en múltiples ocasiones de operativos para su captura durante más de una década, pero su suerte terminó este domingo.
Tenía 59 años de edad y fue cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización que desde la década pasada se extendió por el país y se convirtió en una de las bandas criminales más poderosas.
Rubén Oseguera Cervantes, identificado como “El Mencho”, murió durante el traslado aéreo a la Ciudad de México tras ser detenido y herido en una operación militar realizada en Tapalpa, Jalisco, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
El personal militar fue agredido por integrantes del CJNG. Al repeler la agresión para proteger su integridad, los efectivos provocaron la muerte de cuatro miembros del grupo delictivo en el lugar. Tres presuntos integrantes más, entre ellos “El Mencho”, resultaron heridos de gravedad y murieron en el trayecto aéreo hacia la Ciudad de México.
Elementos militares detuvieron a dos personas adicionales, presuntos integrantes del CJNG, y aseguraron armamento de alto calibre, vehículos blindados y lanzacohetes.
¿Qué se sabe del operativo donde falleció? Durante años, Oseguera Cervantes tuvo una red de protección en las regiones rurales y urbanas del estado de Jalisco, en el oeste de México, que le permitió mantener libertad de movimiento y operación.
Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), un comando de Fuerzas Especiales realizó el operativo con el apoyo de otras fuerzas. Detallaron que los delincuentes contaban con vehículos blindados y armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves.
Tras la muerte de “El Mencho”, Jalisco fue uno de los estados más afectados. El pasado domingo, se registraron decenas de bloqueos de carreteras, ataques a comercios y escenas de caos en varios estados del país.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en su cuenta de X: “EE. UU. brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar con una operación (...) en la que fue eliminado Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes”.