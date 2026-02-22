Hallan cuerpo de colombiana en un congelador en EE UU; su esposo huyó a Hong Kong

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Lina, desapareció del radar desde el pasado 16 de enero de 2026. Mientras la familia de la fémina buscaba respuestas, su esposo, David Varela, un reservista de la Marina de 38 años, sostenía una mentira cruel: "Lina había sido arrestada por robo", y hasta envió una fotografía de ella usando un supuesto uniforme naranja de reclusa para sustentar su versión.