Hallan cuerpo de colombiana en un congelador en EE UU; su esposo huyó a Hong Kong

Lina María Guerra Echavarría, de 39 años de edad, fue hallada muerta recientemente al interior de un congelador de su propia cocina en Norfolk, Virginia. ¿Su esposo la mató? A continuación lo que se sabe del terrible caso que ha causado conmoción tanto en los Estados Unidos como en Colombia.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, Lina, desapareció del radar desde el pasado 16 de enero de 2026. Mientras la familia de la fémina buscaba respuestas, su esposo, David Varela, un reservista de la Marina de 38 años, sostenía una mentira cruel: "Lina había sido arrestada por robo", y hasta envió una fotografía de ella usando un supuesto uniforme naranja de reclusa para sustentar su versión.
"Me dijo que no ha dejado de llorar y que no ha comido por el supuesto encarcelamiento de Lina", relató Paola Ramírez, cuñada de la víctima.
Mientras Varela fingía devastación mediante mensajes de texto, el cuerpo de su esposa permanecía bajo llave en el apartamento que compartieron durante más de una década. La realidad judicial desmintió el teatro: nunca hubo cargos por robo contra ella.
La fachada se derrumbó el pasado 5 de febrero. Durante un registro policial, los agentes de Norfolk abrieron el congelador y confirmaron el horror: el cuerpo de la mujer se encontraba dentro.
Posteriormente, realizaron una autopsia que ratificó que no fue un accidente: Lina fue asesinada. Según su familia, este desenlace fue el clímax de una relación marcada por el control asfixiante y los celos, donde a ella se le prohibía trabajar, estudiar o salir sola.
"Quiero enfatizar que ya había habido violencia antes por parte de David", declaró Ramírez ante los medios locales.
Varela no esperó a que la policía tocara su puerta. Aprovechando su estatus de reservista en servicio activo de la Marina, el hombre habría abordado un vuelo con destino a Hong Kong cerca del mismo día en que el cadáver fue descubierto
Actualmente, el fiscal de la Commonwealth de Norfolk, Ramin Fatehi, ha sido contundente. Varela enfrenta cargos de asesinato en primer grado, ocultamiento de cadáver y un cargo federal adicional por huir para evitar el procesamiento judicial.
La maquinaria pesada del FBI, el NCIS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya están sobre su rastro. La Marina de los Estados Unidos ha confirmado que coopera plenamente con la investigación, mientras que el Servicio de Investigación Criminal Naval se ha sumado a la pesquisa conjunta.