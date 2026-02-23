Centros oftalmológicos operarán con médicos hondureños; cubanos se retirarán

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Comunicaciones del gobierno hondureño, José Argueta, aseguró este lunes -23 de febrero- que los centros oftalmológicos inaugurados en la administración anterior continuarán en funcionamiento y negó que exista una orden para cerrarlos. "Los centros no se van a cerrar, nos han indicado que hoy hay un centro cerrado, eso puede obedecer a acciones políticas de la localidad, pero no es una instrucción de la Secretaría de Salud", afirmó el funcionario. Argueta informó que actualmente hay más de cinco establecimientos activos: uno en Siguatepeque, dos en Santa Bárbara, uno en Colinas, uno en Arada y otro en Catacamas.

Señaló que los usuarios pueden verificar su operación, ya que la instrucción oficial es mantener la atención mientras se realiza el proceso de transición y “la atención la den médicos hondureños".

Argueta explicó que el eventual retiro de los médicos cubanos responde a una decisión de política exterior, pero subrayó que el funcionamiento de los centros es responsabilidad directa de la Secretaría de Salud. "La salida de los médicos cubanos es una decisión de política exterior, pero el funcionamiento de estos centros es una decisión y una responsabilidad de la Secretaría de Salud y la instrucción es que no se van a cerrar", enfatizó.