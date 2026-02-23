  1. Inicio
Cardenal Rodríguez advierte sobre ofertas engañosas y dictadores que se creen dioses

Rodríguez Maradiaga llamó a los fieles a desconfiar de las ofertas falsas del pecado y a no bajar la guardia ante la debilidad durante esta Cuaresma

El cardenal Óscar Andrés Rodríguez ofició la homilía dominical

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, a través de la homilía de ayer domingo en la Basílica Menor de Suyapa, hizo un llamado a “no creer en ofertas engañosas, a no postergar el regreso a Dios y a no bajar la guardia ante la debilidad”.

“Hay que ser fiel cuando tenemos hambre, cansancio, debilidad. Entonces, hoy la palabra nos deja tres llamadas bien claritas. Primera llamada, no creer en las ofertas engañosas del pecado. Segunda, no postergar el regreso a Dios y tercera, no bajar la guardia en momentos de debilidad. Por eso en esta Cuaresma hagamos algo concreto, revisemos cuál es la mentira que más fácilmente nos seduce”, dijo.

“En esta Cuaresma aprendamos a desconfiar de las ofertas falsas, a confiar plenamente en la verdad que nos hace libres, en la palabra de Dios y por eso acerquémonos y digámosle al Señor, tú eres más de los que confiamos, recíbenos, Señor”, declaró. Recordó que el Señor rechazó el poder absoluto, sin embargo hoy día hay dictadores en el mundo que se creen dioses.

“Adorar el mal, adorar el pecado, adorar someter a otras personas a la esclavitud es la tentación del poder. Pero el Señor vence la tentación y la vence con la palabra de Dios”, destacó el cardenal Rodríguez.

