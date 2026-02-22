Fernando Anduray es nombrado Comisionado Presidente de Conatel

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, fue nombrado este domingo por el presidente Nasry Asfura como Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

El nombramiento de Anduray pretende fortalecer la rectoría y regulación del sector de telecomunicaciones en el actual gobierno.

Desde hace varias semanas se rumoraba que Anduray asumiría el cargo de Conatel y no fue confirmado hasta esta fecha tras ser juramentado por Asfura.