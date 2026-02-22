  1. Inicio
Fernando Anduray es nombrado Comisionado Presidente de Conatel

Fernando Anduray asume el cargo en Conatel en un momento clave en la regulación y supervisión del sector de telecomunicaciones en Honduras

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 21:15
Nasry Asfura junto a Fernando Anduray tras ser juramentado como el titular de Conatel.

Foto: Cortesía Casa Presidencial

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, fue nombrado este domingo por el presidente Nasry Asfura como Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

El nombramiento de Anduray pretende fortalecer la rectoría y regulación del sector de telecomunicaciones en el actual gobierno.

Desde hace varias semanas se rumoraba que Anduray asumiría el cargo de Conatel y no fue confirmado hasta esta fecha tras ser juramentado por Asfura.

Presidente Asfura juramenta a gobernadores políticos departamentales

El abogado de profesión y catedrático universitario ha tenido participación en diferentes corrientes nacionalistas; además, es analista político y vocero del partido de la estrella solitaria.

Anduray se ha caracterizado por su discurso ideológico en la defensa del Estado de derecho, la institucionalidad y el sistema democrático de Honduras.

El líder nacionalista ha sido defensor de la gestión de Asfura, a quien describe como una esperanza para Honduras.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

