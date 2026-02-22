Fernando Anduray es nombrado Comisionado Presidente de Conatel

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, fue nombrado este domingo por el presidente Nasry Asfura como Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
El nombramiento de Anduray pretende fortalecer la rectoría y regulación del sector de telecomunicaciones en el actual gobierno.
Desde hace varias semanas se rumoraba que Anduray asumiría el cargo de Conatel y no fue confirmado hasta esta fecha tras ser juramentado por Asfura.
El abogado de profesión y catedrático universitario ha tenido participación en diferentes corrientes nacionalistas; además, es analista político y vocero del partido de la estrella solitaria.
Anduray se ha caracterizado por su discurso ideológico en la defensa del Estado de derecho, la institucionalidad y el sistema democrático de Honduras.
El líder nacionalista ha sido defensor de la gestión de Asfura, a quien describe como una esperanza para Honduras.