Presidente Asfura juramenta a gobernadores políticos departamentales

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry "Tito" Asfura juramentó este domingo a los gobernadores políticos departamentales y les encomendó fortalecer el acompañamiento municipal durante su gobierno.
El mandatario solicitó a las nuevas autoridades, que asumen la representación del Poder Ejecutivo en sus regiones, mantener un arduo trabajo de acompañamiento con los gobiernos municipales, el fortalecimiento de la rendición de cuentas ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y acciones concretas para avanzar en el proceso de descentralización.
Los gobernadores deberán, durante su gestión, articular y dar seguimiento a las políticas nacionales en sus departamentos, supervisar la administración pública departamental.
También mediar conflictos municipales y coordinar acciones interinstitucionales; de igual forma, velar por el cumplimiento de la ley, promover el desarrollo integral y acompañar a las alcaldías en procesos de transparencia y rendición de cuentas.
Asfura sostuvo que los gobernadores departamentales jugarán un rol clave para acercar el Gobierno Central a los territorios, fortalecer la gestión municipal y garantizar que las acciones del Estado lleguen de forma ordenada y eficiente a cada comunidad del país.
Lista de los nuevos gobernadores políticos departamentales:
-Iveth Obdulia Matute Betancourth, Gobernadora Política del departamento de Atlántida
-Karla Elizabeth Estévez Deras, Gobernadora Política del departamento de Cortés
-Ender Castellón Pérez, Gobernador Político del departamento de Gracias a Dios
-Héctor David García García, Gobernador Político del departamento de Valle
-Marco Tulio Gámez, Gobernador Político del departamento de Yoro
-Elda Isaura Mejía García, Gobernadora Política del departamento de Colón
-Delmis Yamileth Alvarado Murillo, Gobernadora Política del departamento de Choluteca
Claudia Yadira Guerra Dubón, Gobernadora Política del departamento de Copán
-Blas Orlando Ramos Ramírez, Gobernador Político del departamento de Francisco Morazán
-Roger López Pineda, Gobernador Político del departamento de Santa Bárbara
-Mario Antonio Alvarenga Zelaya, Gobernador Político del departamento de El Paraíso
-Carlos Humberto Zelaya Ruiz, Gobernador Político del departamento de Olancho
-Gabino Argueta Gálvez, Gobernador Político del departamento de La Paz
-Jorge Antonio Rosa Dubón, Gobernador Político del departamento de Ocotepeque