Presidente Asfura juramenta a gobernadores políticos departamentales

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry "Tito" Asfura juramentó este domingo a los gobernadores políticos departamentales y les encomendó fortalecer el acompañamiento municipal durante su gobierno.

El mandatario solicitó a las nuevas autoridades, que asumen la representación del Poder Ejecutivo en sus regiones, mantener un arduo trabajo de acompañamiento con los gobiernos municipales, el fortalecimiento de la rendición de cuentas ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y acciones concretas para avanzar en el proceso de descentralización.

Los gobernadores deberán, durante su gestión, articular y dar seguimiento a las políticas nacionales en sus departamentos, supervisar la administración pública departamental.