Globos de Oro 2026: cinco victorias que cambiarán la carrera al Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- La edición de 2026 de los Globos de Oro se ha convertido en la más determinante de los últimos años para la temporada de premios. Celebrada apenas horas antes del inicio de las votaciones para las nominaciones al Oscar, la ceremonia del domingo ha redefinido el panorama de favoritos y ha catapultado nombres inesperados hacia la carrera por las estatuillas doradas.

Desde producciones independientes rodadas con presupuestos mínimos hasta cintas en lenguas no inglesas que desafían a las favoritas de festivales europeos, la gala ha dejado claro que esta temporada no seguirá los guiones previstos por los analistas.

Hamnet desafía a One Battle After Another por el Oscar

Hamnet se impuso en mejor película dramática frente a títulos como Sinners y Frankenstein. Steven Spielberg recogió el premio como productor antes de ceder el micrófono a la directora Chloé Zhao. Jessie Buckley completó el triunfo al llevarse mejor actriz dramática. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

One Battle After Another cumplió las previsiones en comedia o musical. Paul Thomas Anderson acumuló tres estatuillas: dirección, guion y producción.

Wagner Moura derrota a las estrellas de Hollywood

El actor brasileño superó a Michael B. Jordan, Jeremy Allen White y Dwayne Johnson en mejor actor dramático por The Secret Agent. La película lusófona también ganó mejor filme en lengua no inglesa, desafiando el favoritismo de las ganadoras de Cannes It Was Just an Accident y Sentimental Value. Moura, que ya ganó en Cannes, utilizó su discurso para destacar la relevancia de la cinta. Brasil podría lograr su segunda nominación consecutiva al Oscar tras I'm Still Here.

Rose Byrne: de producción independiente a candidata

La australiana logró mejor actriz de comedia o musical por If I Had Legs I'd Kick You, rodada "por ocho dólares y medio" según sus propias palabras. Venció a Chase Infiniti (One Battle After Another), Kate Hudson y Emma Stone.

El reconocimiento garantiza que los votantes de la Academia prioricen el visionado de esta modesta producción de A24.

Teyana Taylor se reposiciona en reparto femenino

La cantante y actriz recibió una ovación de pie al ganar mejor actriz de reparto por One Battle After Another. Recupera terreno tras la victoria de Amy Madigan en los Critics Choice por Weapons.Ariana Grande (Wicked: For Good) sigue en carrera, pero Taylor llega reforzada a los premios del Sindicato de Actores.

Stellan Skarsgård resiste como favorito

El veterano sueco ganó mejor actor de reparto por Sentimental Value tras perder el Critics Choice frente a Jacob Elordi y quedarse fuera de los SAG. En su discurso reivindicó "una pequeña película noruega sin dinero para publicidad".