Sin "El Mencho", así queda la lista de los más buscados por Estados Unidos

Tareck El Aissami

El estatus de Tareck El Aissami ha cobrado una relevancia inusitada, aunque su situación es distinta a la de otros prófugos debido a su "desaparición" del ojo público en Venezuela desde 2023. Fue vicepresidente venezolano y ministro de Petróleo. Fue acusado en 2019 en una corte federal de Nueva York por violaciones a sanciones y narcotráfico. Según la acusación, habría facilitado envíos de droga mientras ocupaba altos cargos del Estado. Dan 10 millones de dólares en recompensa por información.