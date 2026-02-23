  1. Inicio
Sin "El Mencho", así queda la lista de los más buscados por Estados Unidos

Tras la muerte de “El Mencho”, las autoridades de Estados Unidos han reforzado su atención sobre los principales operadores de carteles y otras estructuras del narcotráfico consideradas de alto impacto. Actualmente, la DEA y el Departamento de Estado mantienen actualizada su lista de los criminales más buscados

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 17:02
La DEA y el Departamento de Estado mantienen actualizada su lista de los criminales más buscados. Conozca quiénes siguen en el listado tras la salida de "El Mencho".

Diosdado Cabello
Tras la captura de Nicolás Maduro en enero, la situación de Diosdado Cabello ha dado un giro drástico en las listas de recompensas de Estados Unidos. Actualmente, la cifra ofrecida por información que lleve a su captura ya no es de 10 o 15 millones, sino que ha sido elevada a 25 millones de dólares.

Vladimir Padrino López
Tras la muerte de "El Mencho" y la captura de Nicolás Maduro en enero, la lista de recompensas de Estados Unidos ha sufrido cambios drásticos. Vladimir Padrino López, actual Ministro de Defensa de Venezuela, se mantiene como uno de los objetivos de mayor perfil estratégico con una recompensa de 15 millones de dólares.

Ryan James Wedding
A partir de noviembre de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. elevó la recompensa por el exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding a 15 millones de dólares. Este monto lo sitúa en el mismo nivel de prioridad que figuras como el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y por encima de otros líderes de "Los Chapitos".

Tareck El Aissami
El estatus de Tareck El Aissami ha cobrado una relevancia inusitada, aunque su situación es distinta a la de otros prófugos debido a su "desaparición" del ojo público en Venezuela desde 2023. Fue vicepresidente venezolano y ministro de Petróleo. Fue acusado en 2019 en una corte federal de Nueva York por violaciones a sanciones y narcotráfico. Según la acusación, habría facilitado envíos de droga mientras ocupaba altos cargos del Estado. Dan 10 millones de dólares en recompensa por información.

Pedro Luis Martín-Olivares
Exjefe de inteligencia financiera y exgeneral venezolano Martín-Olivares se ha consolidado como uno de los objetivos de inteligencia financiera más buscados por Estados Unidos, dado su rol como "arquitecto logístico" del Cártel de los Soles. Dan 10 millones de dólares en recompensa.

Fausto Isidro Meza Flores
Conocido como el Chapo Isidro, es señalado como líder de una facción del Cartel de los Beltrán Leyva. La DEA lo identifica como uno de los principales exportadores de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. La recompensa activa es de hasta cinco millones de dólares.

El Porky
El hondureño Yulan Adonay Archaga Carías, conocido como "Alexander Mendoza" o "Porky", ha escalado posiciones hasta convertirse en el prófugo más peligroso de Centroamérica en la lista de Estados Unidos. Dan cinco millones por información que dé con su captura.

Hassan Izz-Al-Din
Acusado por su presunta participación en el secuestro del vuelo TWA 847 en 1985, en el que murió un ciudadano estadounidense. Está incluido en el programa Rewards for Justice, enfocado en terrorismo internacional. La recompensa asciende a cinco millones de dólares. La inclusión de Hassan Izz-Al-Din en este conteo de prioridades para 2026 subraya que la lista de EE. UU. no solo se enfoca en el narcotráfico, sino en el narcoterrorismo global.

Rodolfo McTurk-Mora
Exfuncionario venezolano acusado en Estados Unidos de colaborar en operaciones de narcotráfico internacional. Forma parte del mismo expediente judicial que otros altos cargos venezolanos imputados en 2020. Rodolfo McTurk-Mora se mantiene como una pieza fundamental en el asedio judicial de Estados Unidos contra la estructura de inteligencia y logística del Cártel de los Soles. Ofrecen 5 millones de dólares.

Jesús Alfredo Itriago
Exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. Fue acusado en Nueva York por conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos mientras ocupaba un cargo antidrogas. La recompensa vigente es de hasta cinco millones de dólares.

