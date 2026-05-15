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Emilia Clarke se sincera sobre sus lesiones cerebrales: "Estaba destinada a morir"

La actriz británica volvió a hablar sobre las dos hemorragias cerebrales que sufrió durante los primeros años de Game of Thrones, una experiencia que marcó su vida

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 16:33
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La actriz Emilia Clarke volvió a abrir su corazón sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: las dos hemorragias cerebrales que sufrió mientras protagonizaba la exitosa serie Game of Thrones.

 Foto: Shutterstock.
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Sus declaraciones se viralizaron especialmente por la frase: “Estaba destinada a morir”, con la que describió el impacto emocional que vivió después de sobrevivir a las cirugías cerebrales.

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Durante una reciente entrevista en el pódcast How to Fail with Elizabeth Day, la intérprete de Daenerys Targaryen confesó que, tras sobrevivir a las complicadas cirugías, llegó a creer que no debía seguir con vida.

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“Estaba convencida de que había engañado a la muerte y de que estaba destinada a morir”, expresó la actriz al recordar el fuerte impacto emocional que le dejaron sus problemas de salud.

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Clarke reveló que la segunda hemorragia cerebral fue la experiencia más traumática, pues la llevó a desconectarse emocionalmente y vivir con miedo constante de sufrir otra recaída.

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La actriz sufrió el primer aneurisma en 2011, poco después de terminar la primera temporada de Game of Thrones

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En aquel momento, comenzó a sentir un intenso dolor de cabeza mientras entrenaba en un gimnasio y tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital.

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Dos años después enfrentó una segunda hemorragia cerebral aún más grave, que requirió otra cirugía urgente.

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En la conversación, Emilia también confesó que durante mucho tiempo descuidó su recuperación por temor a que la consideraran “débil” dentro de la industria del entretenimiento, especialmente en un momento en el que su carrera apenas comenzaba a despegar.

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Además, reveló que recientemente fue diagnosticada con nuevas condiciones médicas derivadas de las lesiones cerebrales, entre ellas el síndrome de Ehlers-Danlos y el síndrome de activación de mastocitos, enfermedades que afectan distintos sistemas del cuerpo.

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A pesar de todo, Clarke logró continuar con su carrera y hoy utiliza su experiencia para ayudar a otras personas mediante su fundación SameYou, dedicada al apoyo de pacientes en recuperación de lesiones cerebrales y accidentes cerebrovasculares.

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Hoy, a sus 39 años, Emilia Clarke sigue activa en la actuación, protagonizando la serie Ponies como una espía en el Moscú de los años 70.

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