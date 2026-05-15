Emilia Clarke se sincera sobre sus lesiones cerebrales: "Estaba destinada a morir"

La actriz Emilia Clarke volvió a abrir su corazón sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: las dos hemorragias cerebrales que sufrió mientras protagonizaba la exitosa serie Game of Thrones.
Sus declaraciones se viralizaron especialmente por la frase: “Estaba destinada a morir”, con la que describió el impacto emocional que vivió después de sobrevivir a las cirugías cerebrales.
Durante una reciente entrevista en el pódcast How to Fail with Elizabeth Day, la intérprete de Daenerys Targaryen confesó que, tras sobrevivir a las complicadas cirugías, llegó a creer que no debía seguir con vida.
“Estaba convencida de que había engañado a la muerte y de que estaba destinada a morir”, expresó la actriz al recordar el fuerte impacto emocional que le dejaron sus problemas de salud.
Clarke reveló que la segunda hemorragia cerebral fue la experiencia más traumática, pues la llevó a desconectarse emocionalmente y vivir con miedo constante de sufrir otra recaída.
La actriz sufrió el primer aneurisma en 2011, poco después de terminar la primera temporada de Game of Thrones
En aquel momento, comenzó a sentir un intenso dolor de cabeza mientras entrenaba en un gimnasio y tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital.
Dos años después enfrentó una segunda hemorragia cerebral aún más grave, que requirió otra cirugía urgente.
En la conversación, Emilia también confesó que durante mucho tiempo descuidó su recuperación por temor a que la consideraran “débil” dentro de la industria del entretenimiento, especialmente en un momento en el que su carrera apenas comenzaba a despegar.
Además, reveló que recientemente fue diagnosticada con nuevas condiciones médicas derivadas de las lesiones cerebrales, entre ellas el síndrome de Ehlers-Danlos y el síndrome de activación de mastocitos, enfermedades que afectan distintos sistemas del cuerpo.
A pesar de todo, Clarke logró continuar con su carrera y hoy utiliza su experiencia para ayudar a otras personas mediante su fundación SameYou, dedicada al apoyo de pacientes en recuperación de lesiones cerebrales y accidentes cerebrovasculares.
Hoy, a sus 39 años, Emilia Clarke sigue activa en la actuación, protagonizando la serie Ponies como una espía en el Moscú de los años 70.