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Barbara Palvin y Dylan Sprouse esperan a su primer hijo: las fotos que enternecieron las redes

Barbara lució espléndida con un vestido azul pastel que dejaba ver claramente su baby bump, mientras Dylan la acompañaba tomándola de la mano y posando junto a ella

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 15:44
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La modelo Barbara Palvin y el actor Dylan Sprouse sorprendieron a todos al confirmar que están esperando a su primer hijo juntos, una noticia que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

 Fotos: Instagram.
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La pareja hizo pública la noticia durante su aparición en el Festival de Cannes 2026, donde Barbara lució un elegante vestido azul pastel que dejaba ver su embarazo.

 Foto: Instagram.
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Dylan, por su parte, la acompañó durante toda la alfombra roja, protagonizando varias imágenes románticas que comenzaron a circular masivamente en internet.

 Foto: Instagram.
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Horas después, ambos compartieron fotografías oficiales en sus redes sociales, acompañadas de una ecografía del bebé y mensajes llenos de emoción, confirmando así los rumores que comenzaron tras su aparición pública.

 Foto: Instagram.
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Uno de los detalles que más llamó la atención fue precisamente el ultrasonido que compartieron, ya que muchos fanáticos aseguraron que el bebé parecía hacer un gesto de “rock and roll” con su pequeña mano.

 Foto: Instagram.
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La imagen rápidamente desató comentarios y memes llenos de ternura en redes sociales, donde usuarios bromearon diciendo que el bebé “ya nació con actitud rockera”.

 Foto: Instagram.
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Las imágenes generaron miles de reacciones entre fanáticos y celebridades, especialmente porque muchos seguidores crecieron viendo a Dylan Sprouse en la exitosa serie de Disney Channel "Zack y Cody: gemelos en acción".

 Foto: Instagram.
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Otro detalle que llamó la atención fue la complicidad y cercanía que la pareja mostró durante el evento, algo que los fanáticos destacaron ampliamente en plataformas como Instagram, TikTok y X.

 Foto: Instagram.
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Barbara Palvin y Dylan Sprouse comenzaron su relación en 2018 y se casaron en 2023 en Hungría, país natal de la modelo. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más queridas del entretenimiento.

 Foto: Instagram.
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El público de ambas celebridades festeja lo “cinematográfica” y elegante que fue la revelación del embarazo en Cannes.

 Foto: Instagram.
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Las reacciones también subrayan lo espléndida que se mostró Palvin con su vestido, que la hacía lucir como una princesa de cuento de hadas y permitía observar lo bien que le ha sentado esta nueva etapa.

 Foto: Instagram.
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Ahora, con la llegada de su primer bebé, ambos vuelven a colocarse en el centro de conversación en redes, donde las fotografías del anuncio continúan acumulando millones de visualizaciones y comentarios.

 Foto: Instagram.
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