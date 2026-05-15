¿Cuánto vale realmente el patrimonio de David y Victoria Beckham en 2026?

David Beckham ha entrado en la historia del deporte británico al convertirse en el primer atleta del país en alcanzar la categoría de billonario. Así lo recoge el Sunday Times Rich List 2026, que cifra el patrimonio conjunto del exfutbolista y su esposa, la diseñadora Victoria Beckham, en 1.580 millones de dólares, frente a los 666 millones estimados el año anterior.