¿Cuánto vale realmente el patrimonio de David y Victoria Beckham en 2026?

David Beckham ha entrado en la historia del deporte británico al convertirse en el primer atleta del país en alcanzar la categoría de billonario. Así lo recoge el Sunday Times Rich List 2026, que cifra el patrimonio conjunto del exfutbolista y su esposa, la diseñadora Victoria Beckham, en 1.580 millones de dólares, frente a los 666 millones estimados el año anterior.
La pareja ocupa el segundo puesto entre los deportistas más ricos de la lista, solo por detrás del fundador de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, valorado en 2.660 millones de dólares.
El grueso del crecimiento patrimonial de Beckham en el último ejercicio procede de su participación del 26% en el club de la MLS Inter Miami CF.
Esa participación se calcula actualmente en unos 400 millones de dólares, una cifra que se disparó tras la incorporación de Lionel Messi al equipo en 2023.
A ello se suman importantes activos inmobiliarios. El matrimonio posee una residencia en Miami valorada en cerca de 80 millones de dólares, una propiedad en Holland Park, Londres, tasada en 66 millones, y una finca de 26 millones en Great Tew, en las proximidades de los Cotswolds.
El patrimonio incluye también un superyate valorado en más de 20 millones de dólares.
Beckham gestiona además varios negocios propios, entre ellos la marca de bienestar IM8 y Beeup, dedicada a la alimentación infantil.
Su trayectoria en el fútbol durante dos décadas y sus acuerdos comerciales con marcas como Adidas y H&M sentaron las bases económicas de su fortuna actual.
Victoria Beckham, por su parte, acumula ingresos procedentes de su etapa con las Spice Girls y de su firma de moda, fundada en 2008 y valorada en torno a los 700 millones de dólares según datos publicados el año pasado.
El consultor Andy Milligan, autor del libro Bend It Like Beckham (2024), sostiene que el matrimonio "siempre tuvo una estrategia ambiciosa a largo plazo" y que supo "identificar las áreas donde iban a crecer con el tiempo", poniendo el acento en su capacidad para rodearse de buenos asesores y actuar con criterio comercial.