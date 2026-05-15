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James Bond: Estos actores se perfilan para convertirse en el agente 007

La era del actor Daniel Craig como James Bond llega a su fin. La productora iniciará el casting para elegir al sustituto del agente que han interpretado Sean Connery, Roger Moore y Pierce Brosnan

  • Actualizado: 15 de mayo de 2026 a las 10:45
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El actor británico Daniel Craig, quien protagonizó cinco películas de la saga entre 2006 y 2021, culmina su trabajo como el agente 007. La búsqueda para encontrar a su sucesor ya está en marcha.

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La nueva película del agente 007 será dirigida por Denis Villeneuve ('Dune', 'Arrival' y 'Sicario'); con guion de Steven Knight; y producida por Amy Pascal y David Heyman, a través de Pascal Pictures y Heyday Films.

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De acuerdo con Variety, entre los candidatos para el papel figura Jacob Elordi y se cumpliría lo que indicó Pierce Brosnan, que el agente 007 ya no debía ser británico. Jacob es australiano con raíces españolas.

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Jacob, que viene de una racha de filmes como Frankestein y Cumbres Borrascosas, una nominación al Oscar como Mejor Actor y el éxito de la serie Euphoria, tiene el físico, el porte y la elegancia para ser James Bond.

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El actor Callum Turner es otro de los nombres que suena según la revista Variety. El actor y modelo británico, es conocido por sus papeles de Bill Rohan en Reina y Patria y por Eli en la serie Glue y Theseus Scamander en la saga Animales fantásticos.

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El actor británico, que anunció su compromiso con la cantante Dua Lipa en 2025, con quien tiene una relación desde 2024, formó pareja con la actriz Vanessa Kirby, de 2016 a 2020.

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El actor Aaron Taylor-Johnson, más conocido por su interpretación del personaje Dave Lizewski / Kick-Ass y del personaje Pietro Maximoff / Quicksilver en Vengadores: La era de Ultrón, es uno de los nombres en la lista para ser James Bond.

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Aaron de 34 años, que es modelo de firmas como Armani, ha interpretado al villano del universo Spiderman de Marvel “Kraven, el cazador. Se casó con Sam Taylor-Wood, una artista y madre de dos hijas cuando el tenía 18 años y ella 42.

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El actor irlandés Pierce Brosnan fue el quinto James Bond de la historia. Protagonizo cuatro películas entre 1995 y 2002 (Golden Eye, El mañana nunca muere, El mundo nunca es suficiente y Muere otro día).

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Pierce Brosnan ha sido nominado en dos ocasiones a los Globos de Oro, por la miniserie Nancy Astor (1982) y por la comedia negra The Matador (2005). Recién actuó en la primera temporada de la serie Tierra de mafiosos’, dirigida por Guy Ritchie.

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El actor británico Roger Moore fue el tercer James Bond de la historia. Actuó en siete películas del agente: Vive y deja morir, El hombre de la pistola de oro, La espía que me amó, Moonraker, Sólo para sus ojos, Octopuss yPanorama para matar.

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Roger Moore es considerado el mejor intérprete de James Bond. Se casó en cuatro ocasiones y tras dejar la saga actuó en otros filmes. Fallecoó el 23 de mayo de 2017 en Suiza a los 89 años a causa de un cáncer.

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Sean Connery fue el primer actor en interpretar al agente 007. Actuó en seis películas de la saga que comenzó e 1962. Además, en 1983 volvió a interpretar el personaje en la película no oficial Nunca digas nunca jamás.

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Sean Connery tuvo además una fructífera carrera que incluye varios filmes que le valieron un premio Óscar, dos premios BAFTA, tres premios Globo de Oro y el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria).

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