James Bond: Estos actores se perfilan para convertirse en el agente 007

El actor británico Daniel Craig, quien protagonizó cinco películas de la saga entre 2006 y 2021, culmina su trabajo como el agente 007. La búsqueda para encontrar a su sucesor ya está en marcha.
La nueva película del agente 007 será dirigida por Denis Villeneuve ('Dune', 'Arrival' y 'Sicario'); con guion de Steven Knight; y producida por Amy Pascal y David Heyman, a través de Pascal Pictures y Heyday Films.
De acuerdo con Variety, entre los candidatos para el papel figura Jacob Elordi y se cumpliría lo que indicó Pierce Brosnan, que el agente 007 ya no debía ser británico. Jacob es australiano con raíces españolas.
Jacob, que viene de una racha de filmes como Frankestein y Cumbres Borrascosas, una nominación al Oscar como Mejor Actor y el éxito de la serie Euphoria, tiene el físico, el porte y la elegancia para ser James Bond.
El actor Callum Turner es otro de los nombres que suena según la revista Variety. El actor y modelo británico, es conocido por sus papeles de Bill Rohan en Reina y Patria y por Eli en la serie Glue y Theseus Scamander en la saga Animales fantásticos.
El actor británico, que anunció su compromiso con la cantante Dua Lipa en 2025, con quien tiene una relación desde 2024, formó pareja con la actriz Vanessa Kirby, de 2016 a 2020.
El actor Aaron Taylor-Johnson, más conocido por su interpretación del personaje Dave Lizewski / Kick-Ass y del personaje Pietro Maximoff / Quicksilver en Vengadores: La era de Ultrón, es uno de los nombres en la lista para ser James Bond.
Aaron de 34 años, que es modelo de firmas como Armani, ha interpretado al villano del universo Spiderman de Marvel “Kraven, el cazador. Se casó con Sam Taylor-Wood, una artista y madre de dos hijas cuando el tenía 18 años y ella 42.
El actor irlandés Pierce Brosnan fue el quinto James Bond de la historia. Protagonizo cuatro películas entre 1995 y 2002 (Golden Eye, El mañana nunca muere, El mundo nunca es suficiente y Muere otro día).
Pierce Brosnan ha sido nominado en dos ocasiones a los Globos de Oro, por la miniserie Nancy Astor (1982) y por la comedia negra The Matador (2005). Recién actuó en la primera temporada de la serie Tierra de mafiosos’, dirigida por Guy Ritchie.
El actor británico Roger Moore fue el tercer James Bond de la historia. Actuó en siete películas del agente: Vive y deja morir, El hombre de la pistola de oro, La espía que me amó, Moonraker, Sólo para sus ojos, Octopuss yPanorama para matar.
Roger Moore es considerado el mejor intérprete de James Bond. Se casó en cuatro ocasiones y tras dejar la saga actuó en otros filmes. Fallecoó el 23 de mayo de 2017 en Suiza a los 89 años a causa de un cáncer.
Sean Connery fue el primer actor en interpretar al agente 007. Actuó en seis películas de la saga que comenzó e 1962. Además, en 1983 volvió a interpretar el personaje en la película no oficial Nunca digas nunca jamás.
Sean Connery tuvo además una fructífera carrera que incluye varios filmes que le valieron un premio Óscar, dos premios BAFTA, tres premios Globo de Oro y el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria).