Eiza González: "No cualquier día puedes darles órdenes a Jake Gyllenhaal y a Henry Cavill"

González se adentró al universo del director interpretando a una espía de la Segunda Guerra Mundial en 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' (2024), junto a Henry Cavill y Alan Ritchson; y un año más tarde se unió a 'Fountain of Youth', en la que compartió elenco con John Krasinski y Natalie Portman, como una agente de una secta secreta.