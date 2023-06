¿Vuelve Daenerys Targaryen en la serie Snow? Esto reveló Emilia Clarke

LONDRES, REINO UNIDO.- Tras su última aparición en la pantalla de HBO en 2019, luego de ser traicionada y apuñalada por John Snow, y después llevada por Drogon hacia un destino desconocido, el personaje de Daenerys Targaryen se habría despedido de todos al mismo tiempo que Game of Thrones. La “madre de dragones”, que tenía a su mando legiones de inmaculados, miles de mercenarios y hordas de salvajes, era una de las candidatas favoritas a quedarse con el trono de hierro, pero la serie tomó otro rumbo que no dejó muy contentos a sus seguidores. El regreso de la reina platinada es algo que muchos siguen añorando. Por su parte, el primer spin-off confirmado de la franquicia audiovisual derivada de los libros de George RR Martin trajo de vuelta la esperanza. Tras anunciarse, hace alrededor de un año, que la serie Snow (basada en el mismo personaje) sería una realidad, la posibilidad de volver a ver a Daenerys sobrevolando Poniente sobre su dragón parecía estar viva.

Y tras meses de especulaciones, Emilia Clarke finalmente se ha referido al respecto. La actriz parece estar bastante segura de que el público no volverá a ver a su personaje. “No lo creo”, admitió. “Kit, te quiero. La veré por ti o te diré que lo hice. Pero no estaré en ella. Aún no me han llamado”, respondió a medios británicos en una reciente aparición pública.



Sin duda estas palabras acaban por desilusionar a millones de fanáticos que siguen argumentando que la “madre de dragones” no merecía el final que los productores le dieron en ese último episodio. Y aunque habrá otros universos derivados de la franquicia, cada vez parece más lejana una realidad en donde Daenerys finalmente pueda tomar todo lo que considera suyo, o al menos vuelva a aparecer en escena.