Iroshka Elvir sugiere hacer examen psicológico a Redondo por “incapacidad legislativa”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sugiriendo al titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, a someterse a un examen psicológico por su incapacidad de “dirigir” el Poder Legislativo reaccionó la diputada por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Iroshka Elvir en defensa de su esposo y todavía designado presidencial, Salvador Nasralla

Las declaraciones de Elvir surgen luego que Redondo declarara que aceptaría la renuncia de Nasralla del cargo solo si este presentara un acta que certifique que “padece de demencia”.

“Quién debe someterse a un análisis psicológico que carece de muchas cualidades necesarias para ser un político porque además se toma posiciones personales y no entiende que la política es así en donde uno no tiene que personalizar las acciones de los demás porque son acciones políticas es él (Redondo)”, declaró Elvir.

La congresista consideró que Redondo cuenta con “inseguridad” en el ejercicio de su cargo y debido a su posición con respecto a la renuncia de Nasralla, Elvir consideró que tiene una vez sumergido a los parlamentarios en una nueva crisis.

“Tiene que tener un procedimiento ahí para poderle ayudar a mejorar sus inseguridades, tiene mucha inseguridad psicológica tiene que someterse a un análisis psicológico es lo que yo le recomiendo porque al final lo peor de todo el caso es que este poder del Estado está en dirección del señor Luis Redondo y su incapacidad de poder dirigir este poder del Estado nos ha llevado a varias crisis”, agregó la parlamentaria.

La parlamentaria nuevamente le recordó al titular del Legislativo que es el pleno quien debe decidir la renuncia del designado presidencial y que seguirán presionando hasta las “últimas instancias” para que Nasralla aspire a la candidatura presidencial.

“Y vamos a llegar hasta las últimas instancias y que te quede claro Redondo no sos vos que va a decidir si se inscribe o no, Salvador Nasralla de cara elecciones generales y nosotros quién debe decidir si va a ser Nasralla o no el presidente de Honduras en primera instancia, somos los diputados los que vamos a definir si se le da la renuncia a Salvador Nasralla”, agregó la diputada.

Elvir finalizó su intervención asegurando que Redondo no “volverá a salir como diputado y si salís pasar por fraude”.