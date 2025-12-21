  1. Inicio
¿Cómo vestir en Navidad y Año Nuevo? Equilibrio entre riesgo y brillos

Los brillos regresan cada temporada festiva como una de las tendencias más buscadas, pero no siempre es sencillo incorporarlos al guardarropa sin caer en excesos

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 19:12
Los brillos son la tendencia estrella de la temporada navideña, pero el secreto para lucirlos con estilo está en el equilibrio.

Foto: Shutterstock.
Los acabados negros con brillo ofrecen una opción sofisticada para quienes prefieren destacar sin llamar demasiado la atención.

 Foto: Shutterstock.
Los tonos clásicos como plata, dorado, negro, champagne y colores joya permiten un brillo elegante y versátil.

 Foto: Shutterstock.
Conocer los tipos de brillo ayuda a elegir la opción adecuada: lentejuelas para la noche o eventos especiales, metálicos para looks más versátiles, lúrex para un toque diario, y satinados o seda para un acabado discreto y sofisticado.

 Foto: Shutterstock.
Los accesorios brillantes, como zapatos, bolsos o joyería, son la forma más segura de sumarse a la tendencia sin exagerar.

 Foto: Shutterstock.
Lo ideal es apostar por una prenda brillante por look, combinándola con piezas lisas o de texturas mates.

 Foto: Shutterstock.
Para eventos festivos nocturnos, las transparencias en colores oscuros van a juego.

Foto: Shutterstock.
El plata y el dorado continúan reinando en esta temporada gracias a su versatilidad.

Foto: Shutterstock.
Deje que el brillo tenga su propio protagonismo sin competir con el resto del look.

 Foto: Shutterstock.
Para mantener el equilibrio, elija una sola prenda brillante por conjunto y compénsela con piezas lisas o de texturas mates.

 Foto: Shutterstock.
Los vestidos cortos metalizados son un clásico de estas festividades.

 Foto: Shutterstock.
Finalmente, la clave es adaptar el brillo a la ocasión y a la personalidad

 Foto: Shutterstock.
