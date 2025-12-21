¿Cómo vestir en Navidad y Año Nuevo? Equilibrio entre riesgo y brillos

Los brillos son la tendencia estrella de la temporada navideña, pero el secreto para lucirlos con estilo está en el equilibrio.
Los acabados negros con brillo ofrecen una opción sofisticada para quienes prefieren destacar sin llamar demasiado la atención.
Los tonos clásicos como plata, dorado, negro, champagne y colores joya permiten un brillo elegante y versátil.
Conocer los tipos de brillo ayuda a elegir la opción adecuada: lentejuelas para la noche o eventos especiales, metálicos para looks más versátiles, lúrex para un toque diario, y satinados o seda para un acabado discreto y sofisticado.
Los accesorios brillantes, como zapatos, bolsos o joyería, son la forma más segura de sumarse a la tendencia sin exagerar.
Lo ideal es apostar por una prenda brillante por look, combinándola con piezas lisas o de texturas mates.
Para eventos festivos nocturnos, las transparencias en colores oscuros van a juego.
El plata y el dorado continúan reinando en esta temporada gracias a su versatilidad.
Deje que el brillo tenga su propio protagonismo sin competir con el resto del look.
Para mantener el equilibrio, elija una sola prenda brillante por conjunto y compénsela con piezas lisas o de texturas mates.
Los vestidos cortos metalizados son un clásico de estas festividades.
Finalmente, la clave es adaptar el brillo a la ocasión y a la personalidad