Taxistas bloquean carretera en Danlí por exceso de licencias y amenazan con cerrar la ciudad

Taxistas bloquearon una carretera en Danlí para protestar por el exceso de licencias, advirtiendo que podrían cerrar la ciudad si no obtienen respuestas de las autoridades.

  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 15:17
El Heraldo Videos