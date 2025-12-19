  1. Inicio
Tomás Zambrano respalda escrutinio especial del CNE

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, respalda el escrutinio especial del CNE y afirma que el proceso debe garantizar transparencia y respeto a la voluntad popular.

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 11:23
El Heraldo Videos