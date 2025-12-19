Escrutinio especial
Elecciones Honduras 2025
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Diputados de la oposición se reúnen ante tensión electoral
Diputados de la oposición se reúnen ante el clima de tensión electoral para analizar el proceso, exigir garantías democráticas y dar seguimiento al escrutinio de resultados.
Lesly Chambasis
seguir +
Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 11:30
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Maribel Espinoza llama a defender la patria y la Constitución
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Tensión electoral: diputados de oposición se reúnen en hotel de Tegucigalpa
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Diputados de la oposición se reúnen ante tensión electoral
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Tomás Zambrano respalda escrutinio especial del CNE
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Xiomara Castro se compromete a una transición pacífica y a respetar al próximo presidente
Agencia EFE
Videos Honduras
Xiomara Castro nombra a exjefe de Estado Mayor como nuevo ministro de Defensa
Agencia EFE
Videos Honduras
Honduras inicia con retraso escrutinio especial de presidenciales del 30 de noviembre
Agencia EFE
Videos Honduras
Lealtad a la Constitución, eje del mensaje de Héctor Valerio, jefe de las FF AA
Cortesía
Videos Honduras
Nuevo jefe de las Fuerzas Armadas garantiza apoyo a declaratoria oficial del CNE
Cortesía
Videos Honduras
Así avanza escrutinio especial tras iniciar este jueves 18 de diciembre
Grupo OPSA
Videos Honduras
Capitalinos cuestionan desempeño del alcalde Jorge Aldana mientras acampa en el Infop
Marbin López
Videos Honduras
Ceremonia de traspaso de mando: llegada de Xiomara Castro y saludo a los comandantes
Elvis Mendoza