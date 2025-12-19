  1. Inicio
Diputados de la oposición se reúnen ante tensión electoral

Diputados de la oposición se reúnen ante el clima de tensión electoral para analizar el proceso, exigir garantías democráticas y dar seguimiento al escrutinio de resultados.

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 11:30
