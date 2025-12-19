  1. Inicio
Tensión electoral: diputados de oposición se reúnen en hotel de Tegucigalpa

Diputados de la oposición se congregan en un hotel de Tegucigalpa ante la tensión electoral, buscando estrategias y garantías durante el proceso de escrutinio de votos.

  • Actualizado: 19 de diciembre de 2025 a las 12:35
