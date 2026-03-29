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"¡Santo es el Señor!" Así alaban los fieles mientras avanza la procesión en este Domingo de Ramos

Al grito de “¡Santo es el Señor!”, los fieles acompañan con alabanzas el avance de la procesión durante el Domingo de Ramos.

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 10:19
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