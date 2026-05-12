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Libre se declara en insurrección legislativa por reformas electorales

La bancada de Libre se declaró en insurrección legislativa por las reformas electorales promovidas en el Congreso Nacional, luego de la presencia de Cossette López en el hemiciclo esta mañana.

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 20:24
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