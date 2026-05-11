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FMI y Nasry Asfura sostienen encuentro en Casa Presidencial

Representantes del FMI y Nasry Asfura sostuvieron un encuentro en Casa Presidencial, en el marco de reuniones de carácter institucional.

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 11:26
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