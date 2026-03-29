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Domingo de Ramos: Devoción y rezos al Rey de los Judíos
El Domingo de Ramos se vive con devoción y rezos dedicados al Rey de los Judíos, en el inicio solemne de la Semana Santa.
Marbin López
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Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 10:37
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Jefry Sánchez