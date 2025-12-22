Ana Paola Hall condena ataque de colectivos de Libre contra delegados nacionalistas

La presidenta del CNE condenó los hechos violentos y señaló que este tipo de acciones atentan directamente contra ciudadanos que participan durante el escrutinio especial.

Hall expresó su solidaridad con los ciudadanos afectados, identificados como Flor Idalia Esquivel, Joseph Alexander Galdámez y Kenia Gisela Pinto, quienes resultaron lesionados cuando abordaban el autobús que los transporta luego de cumplir funciones electorales.

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, condenó el ataque contra tres miembros de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento del Partido Nacional que resultaron heridos tras un hecho violento atribuido a colectivos de Libre , ocurrido tras salir del “turno A” durante el proceso de escrutinio especial.

Agregó: “Somos un gran país, así lo hemos demostrado al mundo el pasado 30 de noviembre y solamente juntos saldremos adelante”, expresó la consejera presidenta.

Asimismo, reiteró su posición como titular del órgano electoral, subrayando que la violencia no puede ser utilizada como mecanismo de presión."Hago un llamado a la prudencia y responsabilidad, reiterando que la violencia nunca puede ser un medio de expresión en democracia”, enfatizó.

“Condeno enérgicamente cualquier hecho de violencia que atente contra la integridad física y moral de ciudadanos y ciudadanas que cumplen funciones electorales”, manifestó Hall.

Conozco plenamente que la vocación dictatorial y la falta de vocación democrática de Libertad y Refundación es real y absoluta.

Sé que desean vernos muertos porque durante años han tenido discursos y acciones incendiarias, imprimiendo odio y tratando de adoctrinar personas para que ejecuten delitos en su representación. Odian a todo el que no piense igual, no se respetan ni entre ellos mismos.

El gobierno de Honduras está siendo patrocinador directo de las acciones que ejecutan los colectivos de Libre y otros actores, que conducen irremediablemente al deterioro del respeto a los derechos humanos y atentan contra su vida.

El día de hoy fueron lanzadas varias bombas molotov a los representantes del Partido Nacional, que pacíficamente estaban abordando el transporte para retornar a sus hogares después del escrutinio especial en el turno "A" en el CLE.

De forma extraña, las cámaras del 911 en el área donde se ejecutaron estos actos se encontraban “en mantenimiento". ¿Es realmente esto una desgraciada casualidad para seguirse agenciando impunidad? O simplemente es un abuso sistemático ¿porqué no hay un solo miembro del PLR detenido por los actos delictivos que han ejecutado? Son unos delincuentes que hoy planificaron asesinar nacionalistas y solo gracias a Dios no lo lograron. Todo indica que tienen cómplices, no actuaron solos.

Y las autoridades del orden público? Todo el día insultan a los nacionalistas, los golpean, hombres golpean mujeres, les toman fotos a sus vehículos, los siguen a sus casas. ¿Hasta qué punto van a permitir que lleguen? ¿Por qué nadie hace nada? No es normal exponer la vida por una labor democrática. ¿Quieren ver fallecidos para actuar? ¡Es demasiado! Ya nos habían mandado más de 15 personas a los hospitales, golpearon un grupo de pastores que iban a orar, tiraron un mortero en el rostro a un militar, actos vandálicos al por mayor... y ¿ahora esto? ¿Hasta cuándo van a seguir con su permisividad? Por su permisividad con ellos hay tanta impunidad.

SÉ QUE NOS QUIEREN VER MUERTOS (Y NO SOLO POLÍTICAMENTE) PERO NO ES SU DERECHO QUITARNOS LA VIDA NI ROBARNOS LA DEMOCRACIA.

EL PUEBLO HONDUREÑO LOS RECHAZÓ Y POR LO VISTO, LO TIENEN BIEN MERECIDO.