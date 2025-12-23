Pastores proponen sociedad civil para apoyar como representantes en el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Asociación de Pastores de Honduras, Mario Banegas, advirtió que no se puede permitir que un reducido grupo de personas paralice el proceso electoral y propuso que sectores de la sociedad civil participen como representantes en las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR).

“Creo que no podemos permitir que dos, cuatro personas detengan un proceso tan importante. Hay que terminar ese proceso y de acuerdo con toda la sociedad que pueda hacer llamada y que pueda incorporar, como iglesia evangélica, como pastores, estamos de acuerdo, estamos listos, tenemos personas que han trabajado en mesas, personas capaces que puedan estar ahí y poder agilizar ese proceso por el bien de Honduras”, declaró Banegas.

El líder religioso aseguró que la Asociación de Pastores cuenta con personas capacitadas y con experiencia en procesos electorales que podrían contribuir a agilizar el trabajo de verificación.