Pastores proponen sociedad civil para apoyar como representantes en el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Asociación de Pastores de Honduras, Mario Banegas, advirtió que no se puede permitir que un reducido grupo de personas paralice el proceso electoral y propuso que sectores de la sociedad civil participen como representantes en las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR).
“Creo que no podemos permitir que dos, cuatro personas detengan un proceso tan importante. Hay que terminar ese proceso y de acuerdo con toda la sociedad que pueda hacer llamada y que pueda incorporar, como iglesia evangélica, como pastores, estamos de acuerdo, estamos listos, tenemos personas que han trabajado en mesas, personas capaces que puedan estar ahí y poder agilizar ese proceso por el bien de Honduras”, declaró Banegas.
El líder religioso aseguró que la Asociación de Pastores cuenta con personas capacitadas y con experiencia en procesos electorales que podrían contribuir a agilizar el trabajo de verificación.
Indicó que en la temporada navideña lo que quiere el pueblo hondureño es paz y saber quién es el nuevo presidente de la nación, por lo que no se tiene que obstaculizar el proceso.
“Tenemos personas que han trabajado en mesas, personas capaces que puedan estar ahí y poder agilizar ese proceso por el bien de Honduras. No personas neófitas, sino personas preparadas”, añadió.
Hoy lunes en horas de la mañana se conoció que continúan los “graves” retrasos en el escrutinio especial que comenzó el jueves de la semana pasada en Centro Logístico Electoral (CLE) y siguió este fin de semana con más lentitud, según expuso la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.