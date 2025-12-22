  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Extorsión precedió al crimen de mujer que inauguraría plaza comercial

Lilian Elizabeth Padilla Martínez perdió la vida luego de ser interceptada en una colonia de San Pedro Sula, en un hecho violento que está bajo investigación por las autoridades.

  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 15:39
El Heraldo Videos