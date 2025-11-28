Muerte de Miguel Salgado genera luto en Colegio Médico e IHSS

El asesinato del médico Miguel Salgado conmociona a la capital. Su padre, Jorge Fernando Salgado, llegó al lugar donde fue hallado el vehículo de su hijo con el rostro abatido, mientras el Colegio Médico, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y compañeros de trabajo lamentaron el hecho y exigieron respuestas ante este crimen.