Inspeccionan camioneta vinculada al rapto de médico del Hospital Escuela cerca del Ministerio Público

Peritos analizan la camioneta relacionada con el rapto de un médico del Hospital Escuela, encontrada a 20 metros de la Morgue del Ministerio Público. El vehículo será trasladado para ampliar las pericias y fortalecer la investigación.

  • 27 de noviembre de 2025 a las 14:57
