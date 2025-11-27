  1. Inicio
Fallece José Antonio Cáceres Baca tras accidente vial en Tegucigalpa

El Centro de Ciencias Forenses de Tegucigalpa entregó los restos de José Antonio Cáceres Baca a sus familiares. La víctima, quien se encontraba realizando labores de reparación de baches en la vía pública, fue atropellada por un vehículo a alta velocidad y trasladada al Hospital Escuela, donde lamentablemente falleció.

  • 27 de noviembre de 2025 a las 15:26
El Heraldo Videos