Recorrido habitual de Miguel Cabezas se convierte en escenario de su rapto

Miguel Cabezas, médico del Hospital Escuela, fue raptado mientras transitaba hacia su camioneta, estacionada cerca de un comedor y un almacén de bodega. El hecho ocurrió durante la noche en la zona habitual por donde se desplazaba la víctima. Las autoridades iniciaron la investigación y recolectaron evidencias en el lugar.

  • 27 de noviembre de 2025 a las 15:15
El Heraldo Videos