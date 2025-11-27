  1. Inicio
Colegas de Miguel Cabezas realizan minuto de silencio en su honor

Con profundo pesar, compañeros y colegas del médico Miguel Cabezas realizan un minuto de silencio en su honor tras su rapto. En el Hospital Escuela, personal de varios departamentos expresa palabras de condolencia y lamento por la pérdida de este profesional de la medicina.

  • 27 de noviembre de 2025 a las 15:45
