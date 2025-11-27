Elecciones Honduras 2025
Colegas de Miguel Cabezas realizan minuto de silencio en su honor
Con profundo pesar, compañeros y colegas del médico Miguel Cabezas realizan un minuto de silencio en su honor tras su rapto. En el Hospital Escuela, personal de varios departamentos expresa palabras de condolencia y lamento por la pérdida de este profesional de la medicina.
Estalin Irías
seguir +
27 de noviembre de 2025 a las 15:45
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Colegas de Miguel Cabezas realizan minuto de silencio en su honor
Estalin Irías
Videos sucesos
Fallece José Antonio Cáceres Baca tras accidente vial en Tegucigalpa
Estalin Irías
Videos sucesos
Recorrido habitual de Miguel Cabezas se convierte en escenario de su rapto
Estalin Irías
Videos sucesos
Confirman fallecimiento de médico raptado: Miguel Ángel Salgado Cabezas, 31 años
Estalin Irías
Videos sucesos
Peritos inspeccionaron camioneta vinculada al médico raptado cerca del Ministerio Público
Estalin Irías
Videos sucesos
Inspeccionan camioneta vinculada al rapto de médico del Hospital Escuela cerca del Ministerio Público
Estalin Irías
Videos sucesos
Esposa de hombre que murió aplastado por grúa: "¡No, por Dios, Miguel no!"
Cortesía
Videos sucesos
Niña fallece en La Florida, Olancho, tras manipular un arma de fuego
Estalin Irías
Videos sucesos
Intento de asalto queda grabado en la colonia San Miguel de la capital
Cortesía
Videos sucesos
"Me acosté en el suelo del camión y me encomendé a Dios": Sobreviviente narra cómo se salvó en el accidente
Franklin Muñóz
Videos sucesos
"Hay que pasar por estas cosas para libertar el país": Nasralla y su esposa se solidarizan con familiares de fallecidos en Santa Bárbara
Franklin Muñóz
Videos sucesos
“Ellos ya están con Dios”: conmoción por víctimas del accidente en Santa Bárbara
Franklin Muñóz