  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos sucesos

Captan asalto armado en la colonia Lomas del Norte

En el clip compartido en las redes se peude ver que al menos cinco hombres se conducían en un vehículo tipo turismo color gris. Video cortesía

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 08:21
El Heraldo Videos