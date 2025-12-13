Resultados elecciones
Inicio
Multimedia
Videos
Videos sucesos
Captan asalto armado en la colonia Lomas del Norte
En el clip compartido en las redes se peude ver que al menos cinco hombres se conducían en un vehículo tipo turismo color gris. Video cortesía
Cortesía
Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 08:21
El Heraldo Videos
Videos sucesos
Captan asalto armado en la colonia Lomas del Norte
Cortesía
Videos sucesos
Incendio de gran magnitud consume maderera en Choloma; bomberos trabajan en la zona
Grupo OPSA
Videos sucesos
Hondureña Ana Martínez asesinada en EEUU; su pareja ejercía control obsesivo y maltrato
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Encuentran cuerpo de joven en bolsas negras en Tegucigalpa
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Muerte de Miguel Salgado genera luto en Colegio Médico e IHSS
Jefry Sánchez
Videos
Momento cuando grúa aplasta al ingeniero Miguel Venancio Madrid
Cortesía
Videos sucesos
Miguel Salgado, un profesional ejemplar, encontrado sin vida cerca de un basurero
Jefry Sánchez
Videos sucesos
Profesionales de la salud recuerdan a Miguel Salgado Cabezas por su dedicación y excelencia
Estalin Irías
Videos sucesos
Colegas de Miguel Cabezas realizan minuto de silencio en su honor
Estalin Irías
Videos sucesos
Fallece José Antonio Cáceres Baca tras accidente vial en Tegucigalpa
Estalin Irías
Videos sucesos
Recorrido habitual de Miguel Cabezas se convierte en escenario de su rapto
Estalin Irías
Videos sucesos
Confirman fallecimiento de médico raptado: Miguel Ángel Salgado Cabezas, 31 años
Estalin Irías