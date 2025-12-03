  1. Inicio
Encuentran cuerpo de joven en bolsas negras en Tegucigalpa

El cuerpo de un hombre, de entre 18 y 22 años, fue hallado en bolsas negras en una calle que conduce a Nueva Aldea, en Tegucigalpa. La víctima estaba amarrada, según reportes preliminares de las autoridades que investigan el caso.

  • 03 de diciembre de 2025 a las 12:21
El Heraldo Videos